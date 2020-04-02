"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل البطاطس في الأطباق الحلوة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم كيفية طريقة عمل البطاطس في الأطباق الحلوة أيضا، إذ إنها ليست مقتصرة على الأطباق المالحة فحسب ولكنها مكون في الأطباق الحلوة أيضا. إنها شعبية للغاية في مطبخ بافاريا السفلى السفلى والنمسا حيث تدخل في خبز الزنجبيل وشترودل (فطيرة) والكيك، حسبما يقول دومينيك كلير الذي يبيع أطباق البطاطس في سوق "فيكتوالين ماركت" للأطعمة في ميونخ.

وينصح بإعداد شترودل البطاطس المملوءة ببذور الخشاش والبرقوق أو غيرها من الفواكه: "البطاطس تعطي للعجين عصارة لطيفة".

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وبالنسبة للعجين، يتم عجن البطاطس المسلوقة بعدما تركت لتبرد مع البيض والملح والكريمة المخمرة والدقيق.

ثم يتم برم العجين ليصبح مستطيل الشكل ويتم دهنه بالزبدة. ثم يتم حشو العجين بالفاكهة والقرفة والكزبرة والسكر.

ويتم وضع فطيرة شترودل البطاطس في صينية مليئة بالزبدة السائلة وتوضع في الفرن لمدة ساعة تقريبا.

ويجب وضع عليها الزبدة بالفرشاة بين الحين والآخر لتصير مقرمشة. ويفضل تقديم الطبق دافئا يعلوه البوظة (أيس كريم).