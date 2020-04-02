شيماء سيف ساخرة: بحاول يبقى شكلي قبيح عشان الناس

استضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنانة شيماء سيف، في برنامجها "Side Talks with Maya" المذاع عبر حساباتها على "السوشيال ميديا" كنوع من التوعية بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وكانت من الأسئلة التي وجهتها مايا للفنانة شيماء سيف، إذ كانت تنزعج من شكلها أم أنه السبب في شهرتها؟، لترد عليها شيماء بأنها لم تفهم سبب تكرار هذا السؤال إليها في كل حلقة برنامج تظهر من خلاله: "أنا نفسي أعرف أنتوا بتسألوني السؤال دا ليه".

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وأوضحت شيماء أنه لم يتم سؤال سعاد حسني إذا كان لها دخل في جمالها أو كان سببا في نجاحها: "هي طلعت علشان شكلها حلو، وأنا نجحت علشان شكلي حلو، شكلي وجمالي هما سبب ظهوري على الشاشة وبحمد ربنا، هعمل إيه مش هتنكر من شكلي".

وتابعت مازحة في حديثها: "بحاول يبقى شكلي قبيح عشان الناس".

ويذكر أن شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2019، بمسلسل "الزوجة 18" الذي كان من بطولة حسن الرداد، وناهد السباعي ‏وهيدي كرم.