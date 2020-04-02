كشف هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة الشائعات بشأن الغرغرة بالماء والملح والليمون، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في جميع أنحاء العالم.
وقال "الناظر" خلال منشوره عبر حسابه "الغرغرة بالماء والملح والليمون لا تمثل علاجا لفيروس كورونا وليس لها أساس علمي وبالعكس الليمون المركز قد يؤدي إلى احتقان الأغشية المخاطية لمنطقة الزور".
وتابع "الناظر"، خلال منشوره، "الوصفات التي تستخدم في تحضير الترمس شئ وعلاج الأمراض شئ آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني الناظر: الغرغرة بالماء والملح والليمون ليست علاجا لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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