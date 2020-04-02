كورونا يتوحش.. رضيع يبلغ 6 أسابيع أصغر ضحايا الفيروس القاتل

"يفطر القلب"، هكذا وصفت حالة وفاة رضيع يبلغ من العمر 6 أسابيع فقط، توفي نتيجة مضاعفات مرض كوفيد 19، الناتج عن فيروس كورونا المستجد في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وأعلن حاكم الولاية نيد لامونت نبا الوفاة عبر موقع "تويتر" حيث كتب، "الفحوص أكدت مساء أمس أن الرضيع كان مصاباً بكوفيد-19، هذا أمر يفطر القلب، نعتقد أنه أحد أصغر الأشخاص سنا في العالم الذين يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19".

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ورغم أن الجائحة الجديدة نادرا ما تصيب الأأطفال، كما أنها نادرا ما تسبب مضاعفات مميتة لهم، وعلى الرغم من جهود الأطباء لإنعاش الرضيع الذي حضر إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن ولاية كونيتيكت، سجلت حتى الأربعاء أكثر من 3500 إصابة و85 حالة وفاة بالفيروس.