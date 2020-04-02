فيديو.. بعد نجاح حفل "لايف" من منزلها.. من هي المطربة دينا الوديدي

"ياللي عارف كل شئ وكسك، ياللي ظالم ف الحياه نفسك، ياللي بتلاقي الزمان عكسك، من لايڤ دينا الوديدي"، تغريدات عدة، دونها رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من حفلة المطربة دينا الوديدي، بعد خروجها في "لايف" من منزلها، لمساعدة جمهورها على المكوث في منازلهم والالتزام بحملة "خليك في البيت".

العديد من الأغاني أطربت بها "دينا" جمهورها، عبر خاصية "اللايف"، ما جعلهم يطلبون منها الاستمرار في الغناء لفترة أطول، ومشاركة مقاطع فيديو بأغنياتها، والتي أخرجتهم من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح جميع أنحاء العالم، ما جعلها تتصدر موقع "تويتر".

وكانت دينا الوديدي، أعلنت عن ظهورها في "لايف" مع جمهورها، الأربعاء في الثامنة مساءً، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويقدم "هن" أبرز المعلومات عن المطربة دينا الوديدي، خلال السطور التالية.

- دينا الوديدي، مغنية وملحنة وممثلة مصرية، ولدت في 1 أكتوبر عام 1987.

- تخرجت دينا الوديدي في كلية الآداب، قسم لغات شرقية، بجامعة القاهرة، عام 2008.

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- تخصصت دينا في اللغة الفارسية والتركية.

- عملت في مجال الترجمة ثم مرشدة سياحية.

- اتجهت لعالم الغناء، وبعد تخرجها دخلت العديد من الورش الفنية الغنائية مصرية وعالمية.

- ذاع صيتها وشهرتها في 2011، بالتزامن مع ثورة 25 يناير، بأغنية "خلينا نحلم"، وهى أغنية عن ثورتي مصر وتونس.

- عرفت "دينا" بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال الأعوام الماضية.

- أسست فرقة موسيقية من 6 أعضاء.

- كانت دينا جزءا من "مشروع النيل"، وهو ملتقى ثقافي للمغنيين والمفكرين المصريين، حيث قدمت فيه أغنيتها "يا جنوبي" التي بينت فيها مدى تأثرها بالنيل، خلال عام 2013.