ماهي الطريقة الصحية لحفظ البيض في الثلاجة؟.. الصحة العالمية تجيب

قد تتسبب طريقة حفظ البيض الخاطيء في حدوث العديد من الأمراض، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية، حيث تحتوي قشرته على بكتيريا تسمى "السالمونيلا"، التي تسبب تسمما غذائيا لعشرات الملايين الأشخاص كل عام، وقد يكون قاتلا في بعض الحالات.

كيفية حفظ البيض في الثلاجة بطريقة صحية وسليمة

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية "USDA" أنه لا ينبغي تخزين البيض في باب الثلاجة، حيث يتعرض البيض لدرجات حرارة متغيرة عند فتح الباب وإغلاقه، ويوصي الخبراء بوضعه على رف الأكثر برودة، بحيث تكون درجة الحرارة أقل من 4 درجات مئوية.

كما لا ينصح بإزالة البيض من الكرتون، فإذا تم وضع البيض في مساحة أكبر سيقوم بفقد الرطوبة وإطلاق ثاني أكسيد الكربون عبر المسام بشكل أسرع ويفسد أسرع كما يفضل وضع البيض في العلبة ونهايتها الحادة من الأسفل.

ومن الأفضل عدم غسل البيض فقد تحتوي القشرة على البكتيريا التي بالنتيجة ستخرق المسام وتؤدي إلى التسمم.

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كيف يصاب الإنسان ببكتيريا السالمونيلا

تعيش بكتيريا "السالمونيلا" في أمعاء الحيوانات، بما في ذلك البشر، ويصاب الإنسان بالعدوى عن طريق تناول طعام خام أو غير مطهو جيدًا أو عند شرب المياه الملوثة، أو ملامسة الحيوانات المصابة أو برازها، ووجودها شائع بشكل خاص في الطيور، مثل الدجاج.

ومن المحتمل أن تكون البيضة مغطاة ببراز الدجاجة الذي يمكن أن يحتوي على البكتيريا، ويسبب هذا النوع من البكتيريا التهاب المعدة والأمعاء ويمكن أن يكون مميتا أحيانا والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي عادة ما يكونوا أكثر عرضة للإصابة.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يُنصح بشراء البيض من الأماكن التي يتم فيها تبريده، وفي المنزل يجب أن يبقى في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية، وإذا كان البيض لديه أي تشققات يجب التخلص منه.

بعض التوصيات الصحية المفيدة

احتفظ بالبيض المسلوق في الثلاجة واستهلكه خلال أسبوع من الطبخ.

كما يمكن تجميد البيض لمدة تصل إلى عام.

يجب حفظ الطعام المتبقي المصنوع من البيض في الثلاجة وتناوله في غضون 72 إلى 96 ساعة.

اطهو البيض في درجات حرارة تزيد عن 70 درجة مئوية.

عند تحضير الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ، مثل المايونيز، حاول القيام بذلك مع البيض المبستر والمبرد بشكل صحيح.