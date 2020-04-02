الفصل بين الجنسين.. بنما تحدد أياما لخروج الرجال من المنازل وآخرى للنساء

إجراء أكثر صرامة اتخذته حكومة بنما، في تطبيقها لقرار العزل والاحترازات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ قررت فصل الرجال عن النساء وعدم التقائهم ببعضهم البعض في الأماكن العامة لمدة لا تقل عن 15 يوما.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، أن بنما فرضت على مواطنيها قيودا على التنقل والحركة، ولا تسمح لهم بمغادرة المنزل إلا لقضاء الأغراض الضرورية، لكن قرارا جديدا أصدرته ودخل حيز التنفيذ، الأمس، وهو يسمح للنساء بالخروج من منازلهن لشراء الضروريات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، أما الرجال فتم منحهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت لقضاء أغراضهم المهمة.
أما يوم الأحد، فيلتزم الجميع بالبقاء في منازلهم، حسبما قال مسؤولون حكوميون، مؤكدين أن هذه القيود ستسمر 15 يوما على الأقل.
ويهدف الإجراء الجديد إلى وضع مزيدا من القيود على التواصل في الشوارع، بحيث لن يلتقي الجنسان أبدا لمدة أسبوعين على الأقل.
وجاء في بيان للرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو، أن "العدد الكبير من الأشخاص الذين يتجاهلون قيود الحجر المنزلي، دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".
وبحسب مسؤولي الصحة، فإن بنما سجلت 1075 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.
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