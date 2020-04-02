قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بسكويت بالدقيق الأسمر، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير بسكويت بالدقيق الأسمر 2 كوب دقيق أسمر 1 كوب دقيق أبيض ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة نصف كوب زبدة 3 بيضات نصف كوب بنجر مسلوق ومهروس 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 1 باكو فانيليا Advertisements سمسم حبة البركة ينسون ملح للوجه جوز هند مبشور مربى طريقة عمل بسكويت بالدقيق الأسمر تخفق الزبدة الذائبة مع البنجر وقليل من حبة البركة والسمسم والينسون والبيض والفانيليا. تضاف المكونات الجافة ويخفق المحتوى جيداً حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة. تضاف المربى للبسكويت ثم يزين بجوز الهند ويقدم.

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