مذبحة عائلية بسبب كورونا.. بريطاني يقتل زوجته وطفلتيه وكلبه ثم ينتحر

أقدم رجل إنجليزي على جريمة بشعة حيث قرر قتل زوجته وطفلتيه وكلبه في الطابق العلوي داخل منزلهم الواقع في ساسكس بإنجلترا.

روبرت نيدهام البالغ من العمر 42 عاما قتل زوجته كيلي فيتزجيبونس البالغة من العمر 40 عاما، رميا بالرصاص ثم قتل ابنتيه أفا، 5 سنوات، ووليكسي 3 سنوات، ثم توجه إلى قتل الكلب، وفي النهاية أطلق الرصاص على نفسه ومات منتحرا.

وكان روبرت يعاني من نوبات قلق متزايدة خاصة بعدما خسر وظيفته في أحد شركات العقارات مع تزايد وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا كانت له مخاوف مادية.

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ورغم ذلك فإن جريمة القتل حدثت في غرفة النوم بالطابق العلوي في المنزل الريفي بـ وودمانكوت بالقرب من تشيتشيستر غرب ساسكس الذي يملكه روبرت وتبلغ قيمته حوالي 900 ألف دولار.

وكانت كيلي قد نشرت قبل الجريمة بأيام صورة زوجها وطفلتيها وهم يتنزهون برفقة الكلب في الريف، ليفاجأ الجميع بجريمة القتل.

ووصف الجيران الزوج بحسب "ديلي ميل"، بأنه كان وقحا ومتنمرا وكان يترك الكلب طوال الليل في الخارج لإزعاج جيرانه، ولكن كيلي كانت لطيفة وجيدة وحسنة السلوك.