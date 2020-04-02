سرقت كمامات.. اعتقال ممرضة أمريكية بسبب كورونا

رغم عدم علمهم بالدوافع بعد، إلا أن الممرضة الأمريكية جوزي رايت، متهمة بجنحة متمثلة في سرقة "علبة كمامات"، من أحد المراكز الطبية التي تعمل لديها في مدينة كوبرزتاون.

وبحسب بيان إعلامي، قال شريف مقاطعة أوتسيجو الأمريكية ريتشارد ديفلين جونيور، إن الممرضة سرقت علية من الكمامات الواقية بالإضافة إلى علبة مسلتزمات طبية أخرى وهي ماسحات كحول، وذلك من مركز باسيت الطبي.

وتعمل الممرضة بحسب "ديلي ميل" مع المركز بعقد عمل، ونقلت المعدات الطبية إلى منطقة أخرى، ولم يتسن لأحد التأكد ما إذا كانت تتربح منها أم تساعد آخرين عاجزين عن الوصول للإمدادات الطبية.

ولا زالت جوزي تحت وطأة إجراء تحقيق معها، خاصة مع احتمالية وجود آخرين يسرقون المعدات الطبية من المركز، وذلك في ظل أزمة كبيرة تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية من نقص الكمامات والمعدات الطبية، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.