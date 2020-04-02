إليك أبرز 10 حقائب شانيل الأيقونية الأكثر شهرة على مر العصور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ إنشاء دار الأزياء الفرنسية شانيل في عام 1910، واصلت العلامة التجارية الفاخرة نموها بالتوازي مع سعي النساء لكسب المزيد من الحقوق والقوة وسعيهن من أجل المساواة، لذلك تعتبر شانيل رمزا للقوة و الأنوثة والحرية أيضا، وتعتبر حقائب شانيل من أكثر حقائب اليد أناقة حيث تضفي لمسة فخمة على أي إطلالة، وبالنظر إلى تاريخ شانيل العريق جمعنا لك 10 حقائب أيقونية من توقيع الدار الفرنسية الأكثر شهرة على مر العصور:

شانيل 2.55

عندما أبتكرت غابرييل شانيل حقيبة 2.55 في فبراير 1955، خلقت ضجة واسعة، حيث كانت أول حقيبة نسائية مزودة بحزام الكتف، والذي يترك للمرأة حرية القيام بما يحلو لها بيديها، بما في ذلك وضعها في جيوبها على سبيل المثال، كان يعتبر علامة على التمرد، وكانت النساء مبتهجات بحريتهن المكتشفة حديثا، كما تميزت الحقيبة بتفصيل سري تمثل في الجيب السري المضغوط المثبت في الداخل كان مخصصا في الأصل لتخزين رسائل حب سرية.

وحتى اليوم لا تزال حقيبة 2.55 عنصرا أساسيا في خزانة معظم النساء، وترتديها النجمات أمثال بليك ليفلي وسارة جيسيكا باركر.

شانيل كلاسيك

يشار أيضا إليها بالحقيبة 11.12، وهي عبارة عن تحديث المصمم كارل لاغرفيلد لحقيبة 2.55 في فترة الثمانينيات، حيث تحتفظ بالشكل الأصلي وجاء التغيير الأكثر بروزا في شكل قفل CC الأيقوني، وأطلق عليه اسم شانيل كلاسيك لأنها موجودة في خزانة معظم النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية.

شانيل بوي

تم إطلاقها في عام 2011 من قبل كارل لاغرفيلد، وتم تسميتها بهذا الاسم في إشارة إلى الحب الأول لغابرييل شانيل "Boy Capel"، وتأتي هذه الحقيبة بتصميم رجولي بطابع الروك آند رول.

ولغاية الآن لا زالت تحظى بحب عشاق القطع الكلاسيكية من مشاهير أمثال مايلي سايروس وستيلا ماكسويلز، واللاتي يحملنها في الشوارع وأيضا على السجادة الحمراء.

حقيبة التوت "Grand Shopping Tote"

من المحتمل أن تكون حقيبة "Grand Shopping Tote" (المعروفة أيضا باسم GST باختصار) نمط الحقائب الأكبر حجما في تاريخ شانيل، ولكن لسوء الحظ تم إيقاف تصنيع حقيبة GST في عام 2015، ونظرا لندرتها أصبحت الحقيبة الفينتاج أكثر طلبا في صفوف عشاق الموضة.

وتتميز بوجود مساحة كبيرة لتخزين العديد من الضروريات مثالية لحملها كجزء من الإطلالة اليومية، وقد وصلت شعبية الحقيبة إلى ذروتها في أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الحالي بفضل نجوم الواقع أمثال باريس هيلتون وغيرها.

شانيل غابرييل

تم تسميتها باسم المؤسسة غابرييل شانيل، وتم إطلاقها خلال عرض شانيل لربيع وصيف 2017 وقد أصبحت قطعة كلاسيكية فورية، حيث كانت أول حقيبة يتم تقديمها لكلا الجنسين.

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علاوة على ذلك، تأتي بحزام طويل وصورة ظلية مترهلة وهندسية في الوقت ذاته ما جعلها متعددة الاستخدامات للغاية لكل من الرجل و المرأة، وقد شوهدت ميغان ماركل كثيرا وهي تحمل حقيبة غابرييل متدلية على كتفها أثناء ارتداء إطلالات كاجوال.

حقيبة الظهر شانيل غابرييل

تم تحويل حقيبة غابرييل إلى حقيبة عملية بإصدارها على شكل حقيبة الظهر، و مع ظهور حقائب الظهر بكثرة في ساحة الموضة في السنوات الأخيرة، تواصل شانيل إطلاق إصدارات محدثة من حقيبة الظهر غابرييل بتفاصيل وأنماط مختلفة، بما في ذلك ضمن مجموعتها الصيفية لعام 2019.

وقد أصبحت حقيبة الظهر إضافة أنيقة إلى خزانة أزياء العديد من النجمات أمثال بينيلوبي كروز، كارا ديليفين، وغيرهن.

حقيبة "Wallet on Chain"

تعتبر حقيبة "Wallet on Chain" (WOC) مثالية عندما تتطلعين لتخزين كل الضروريات وتتميز بصورة ظلية مدمجة ومنتظمة، و من المحتمل أن يكون الطابع العملي الانيق للحقيبة هي التي جعلتها الحقيبة المفضلة لدى النساء الأنيقات الكلاسيكيات أمثال إيفا لونجوريا وكيرا نايتلي.

حقيبة "Perfume Bottle"

ليست حقيبة كلاسيكية، غير أن حقيبة "Perfume Bottle" من شانيل أحدثت ضجة واسعة عندما ظهرت لأول مرة على المدرج في عام 2013، وعلى غرار عطر شانيل رقم 5 الشهير، تعتبر حقيبة شانيل هذه القطعة المثالية لإنهاء أي إطلالة مسائية جذابة، ولذلك فقد أثارت اهتمام العديد من النجمات أمثال كيم كارداشيان ويست وكريس جينر بفضل صورتها الظلية العصرية.

حقيبة "Art School"

إذا كنت تعشقين الفن والرسم فإن حقيبة "Art School " قد تكون مثالية لذوقك، تم إطلاقها ضمن مجموعة شانيل لخريف وشتاء 2014، وتتميز بطبعات الغرافيتي والتطريزات اليدوية، كما تحتوي على الكمية المناسبة من أسلوب موسيقى البانك روك، وقد قامت كل من تريسي إيليس روس و إيل فانينغ بحمل هذه الحقيبة.

حقيبة "Camera Case"

أخيرا، حافظة الكاميرا او ما يعرف بـ "Camera Case"، هي عبارة عن حقيبة جلدية صغيرة هندسية يمكن حملها فوق الكتف وعلى شكل كروسبودي، أريانا غراندي وآشلي بينسون من محبي هذه الحقيبة الصغيرة، مما يجعلها إضافة جديدة إلى مجموعة حقائب شانيل الشهيرة.