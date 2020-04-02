الامارات | عملية احتيال مدويّة في المغرب: باعت «الوهم» لمئات الضحايا

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية احتيال مدويّة في المغرب: باعت «الوهم» لمئات الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول حلم امتلاك سكن إلى مأساة بالنسبة لأكثر من 1000 مغربي كانوا ضحية لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ المملكة، أثارت تساؤلات حول تواطؤات محتملة على مستويات مختلفة مع المتهم الرئيس في القضية.

خلال تجمع للعشرات من ضحايا عملية الاحتيال حصل في الدار البيضاء، نادى المحتجون «أعيدوا إلينا أموالنا!». كان يفترض أن يتحول الموقع الذي تجمعوا فيه إلى ورش لتشييد عمارات ضمن أحد مشاريع المجموعة العقارية «باب دارنا»، قبل أن يكتشفوا أنهم اشتروا وهماً، بينما جمع صاحب المجموعة نحو 60 مليون دولار لا أثر لها.

وكان الرجل الموقوف حالياً، يتسلم مبالغ مسبقاً على ثمن العقارات من الضحايا الذين جذبتهم حملات إعلانية مثيرة كانت تبث على القنوات التلفزيونية في أوقات الذروة بعروض مغرية تقترح شقة مجانا لمن يشتري شقتين.

ويقول سفيان ساخراً: «كان يفترض أن يكون المسبح هنا»، مشيراً إلى مكان في موقع الورشة المفترضة التي لم تفتح قط، مغطى بلوحة إعلانية تصوّر مساكن «من الطراز الرفيع» مجهزة بأرقى أنواع الخشب الفاخر والرخام.

وبدأت مجموعة «باب دارنا»، وهي مكونة من شركات عدة، تتسلم الأموال من الضحايا منذ نحو 10 سنوات مطلقة 15 مشروعاً وهمياً في الدار البيضاء ونواحيها، بحسب المحامي مراد العجوتي، أحد وكلاء الدفاع عن المتضررين.

وحصد المتهم الرئيس في هذه القضية أكثر من 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار)، من «ما بين 20% إلى 100% من ثمن المساكن».

وبرع وكلاء المبيعات الذين كانوا يعملون لحسابه في إقناع الزبائن باغتنام «الفرصة الذهبية» لشراء مسكن، كما تشير حورية (49 عاماً) التي خسرت 400 ألف درهم (نحو 40 ألف دولار) تشكل ما يقارب 20% من ثمن فيلا كانت تحلم بامتلاكها.

Advertisements

ويستغرب المحامي العجوتي كيف أن صاحب المشروع لم يكن يملك «وثائق ملكية الأراضي ولا رخص البناء»، لكن ذلك لم يمنعه ذلك من التنقل عبر المعارض العقارية في الدار البيضاء وباريس وبروكسل لعرض بضاعته الوهمية، فضلاً عن الحملات الإعلانية المكثفة على مرأى من الجميع، بل وفتح مكاتب تسويق فوق أراض لا يملكها.

وتستطرد حورية «ألم تكن السلطات على علم؟» متسائلة «من كان يوفر له الحماية؟».

وترسم شهادات العديد من الضحايا عن مدير المجموعة محمد الوردي (59 عاماً) صورة رجل بارع في التمويه والإغواء، وتسلح بهذه الموهبة ليخوض غمار سوق العقار.

وبعد أن نفذ صبر العديد من زبائنه، بادروا في نوفمبر الماضي إلى مواجهته فحاصروه في بيته، لكنه راوغ بأن وزع عليهم عبارات الاعتذار والمماطلة وشيكات تعويض تبين أنها من دون رصيد. فما كان منهم إلا أن اقتادوه بالقوة نحو مفوضية الشرطة، لتتفجر القضية وتحتل حيزاً مهماً في وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع.

ويلاحق الوردي مع ستة من معاونيه بينهم موثق ومدير تجاري ووكلاء تسويق بتهم تصل عقوبتها إلى 20 عاماً، بينما لم يحدد بعد موعد بدء المحاكمة.

ويوجد بين الضحايا العديد من المغاربة المقيمين بالخارج الذي أرادوا الاستثمار في بلدهم الأم. وعلى الطرف الآخر من الكوكب، سقط سيف الدين، الثلاثيني المقيم بالأرجنتين، في الفخ بواسطة ملصق إعلاني يعرض عمارة عصرية على مساحة خضراء ووسط أشجار نخيل ومسبح، وقرّر الشراء. وازداد ثقة بالمشروع بسبب الحملات الإعلانية حوله التي كانت تبثها القنوات التلفزيونية العمومية.

ويقول «كان الوردي مقنعاً جداً عندما استقبلني في فيلته برفقة موثق ووكيل مبيعات. توجهنا إلى مقر المحافظة لتوقيع عقد البيع رغم أن الساعة كانت العاشرة ليلاً. لا شك أنه وزع الكثير من المال ليحظى بهذه المعاملة التفضيلية». لكن هذا العقد، مثل كل العقود الأخرى لا يتضمن الرسم العقاري ولا رقم ترخيص البناء، خلافاً لما يقتضيه القانون.

وبالنظر لحجمها الكبير، أثارت القضية تساؤلات حول مسؤولية الحكومة، لكن رئيسها سعد الدين العثماني نفى أمام البرلمان أي مسؤولية للسلطة التنفيذية عما وقع، ما خلف استياء بين الضحايا.