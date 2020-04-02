تعرفي على أحدث صيحات الصنادل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-



يمثل الصندل قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الصيفية لأية امرأة عصرية أنيقة؛ حيث إنه يمنح الأقدام تهوية جيدة وإحساسا بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من ناحية ويضفي على المظهر لمسة رقة وأنوثة من ناحية أخرى.



وقالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس إن موضة الصنادل تتسم في ربيع وصيف 2020 بالتنوع، كي تجد كل امرأة موديلا يناسب ذوقها ويلبي متطلباتها.



وأوضحت شولتس أن الصنادل تزدان هذا الموسم بالأربطة لتوفر للقدم تهوية جيدة من ناحية وتضفي على المظهر لمسة جاذبية من ناحية أخرى.



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ويشهد "الفلاتفورم" "Flatform" رواجا كبيرا هذا الموسم، وهو صندل مسطح ذو نعل ممتد ليمنح المرأة إحساسا بالراحة والثبات والاتزان أثناء المشي.



ويمثل السابوه بديلا رائعا للصندل هذا الموسم، وهو عبارة عن صندل مغلق من الأمام ومفتوح من الخلف لتوفير تهوية جيدة للأقدام.