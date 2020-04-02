الامارات | طالب فلبيني يستخدم طابعة ثلاثية الأبعاد لصناعة أقنعة حماية للأطباء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

استغل تلميذ في الفلبين وقت فراغه على أفضل ما يكون وقام بتصنيع العشرات من دروع الوجه البلاستيكية باستخدام طابعته ثلاثية الأبعاد وذلك في مسعى لحماية الأطقم الطبية التي تكافح حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

وتمكن ماركوس تشو (16 عاما) من تجهيز أكثر من 80 شاشة حماية ويحتفظ بصور لها أثناء استخدامها من قبل الأطقم الطبية التي تكافح في الخطوط الأمامية والمعرضة لخطر الإصابة بالفيروس شديد العدوى في ظل النقص المتزايد في أدوات الحماية.

وقال التلميذ "أشعر أنها فرصتي للمساعدة أخيرا في وضع خطير للغاية حتى ولو على نحو بسيط".

وفي بداية الأمر استخدم تشو تصميما من مصدر متاح على الانترنت لتصنيع نظارات وقاية لكنه اكتشف في نهاية الأمر وسيلة لتحسين التصميم يمكن من خلالها أن يكون الانتاج أسرع وباستخدام مواد أقل.

وتبرعت عائلته بأقنعة حماية الوجه إلى أربع مستشفيات في العاصمة الفلبينية مانيلا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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