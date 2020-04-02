الامارات | تحذيرات أوروبية من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أوروبية من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طلبت وكالة الدواء الأوروبية الأربعاء عدم استخدام العقارين المضادين للملاريا الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج كوفيد-19 إلا في تجارب سريرية أو في حالة "طوارئ وطنية". وتقوم دول في أنحاء العالم بتوسيع نطاق الوصول إلى هذين العقارين المستخدمين لعلاج الملاريا والمعروف أن لهما خصائص مضادة للفيروسات.

وأظهر العقاران نتيجة واعدة مبكرة لعلاج كوفيد-19 في الدراسات الأولية التي أجريت في فرنسا والصين.

لكن وكالة الدواء الأوروبية حذرت من استخدام العقارين لعلاج كوفيد-19 إلا في حالات الضرورة القصوى. وقالت الوكالة "من المهم جدا ألا يستخدم المرضى وفرق الرعاية الطبية المختصة الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين إلا في إطار تجارب سريرية أو في طوارئ وطنية لعلاج كوفيد19".

Advertisements

ولكل من العقارين تأثير جانبي خطير محتمل وخصوصا عند تناوله بجرعات كبيرة أو إعطائه إلى جانب أدوية أخرى. وقالت الوكالة في بيان "يجب ألا يستخدم العقاران من دون وصفة طبية ومن دون إشراف طبيب.

كما يجب عدم إعطاء الوصفات الطبية خارج الاستخدامات المسموح بها إلا لإجراء تجربة سريرية أو ضمن بروتوكولات متفق عليها على مستوى البلد". وهناك مخاوف أيضا من نقص وخصوصا في دواء الكلوروكين، الأقل خطورة بين الإثنين والذي يستخدم أيضا لعلاج التهاب المفاصل.

وتجري العديد من الدول تجارب سريرية على العقارين في إطار المساعي للحد من انتشار وباء كوفيد-19.