في زمن كورونا.. كيف تحافظ على صحتك النفسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-



قالت الدكتورة إيريس هاوت إن أزمة تفشي وباء كورونا الحالية تلقي بظلالها على الصحة النفسية؛ حيث يؤثر سيل الأخبار المفزعة عن الوفيات والضحايا حول العالم بالسلب على الحالة النفسية ويؤدي إلى اعتلال المزاج ويرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.



وللحفاظ على الصحة النفسية في زمن الكورونا تنصح أخصائية الطب النفسي الألمانية بعدم متابعة الأخبار بصفة مستمرة؛ حيث يكفي متابعتها مرة واحدة في اليوم للإطلاع على آخر المستجدات.



وعلى الرغم من الحجر المنزلي إلا أنه يمكن البقاء على تواصل مع الآخرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كالفيس بوك والواتس آب وبرامج الدردشة عبر الفيديو.



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كما أن تناول الطعام بشكل جماعي مع الأسرة من شأنه تحسين الحالة النفسية والمزاجية، شأنه في ذلك شأن سماع الموسيقى الهادئة ومشاهدة الأفلام المحببة للقلب.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مواجهة التوتر النفسي والضغط العصبي من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل في المنزل.



وإذا لم تفلح هذه التدابير في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي.