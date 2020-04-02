لماذا يجب على الحامل تحريك أقدامها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أن تورم الأقدام أثناء الحمل يعد أمرا طبيعيا ولا يدعو للقلق، موضحة أنه يحدث بسبب احتباس الماء في الأقدام، وهو ما يزول من تلقاء نفسه بعد الولادة.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والأسرة أنه يمكن للحامل التخلص من تورم الأقدام ببعض التدابير البسيطة مثل تحريك الأقدام بكثرة قدر الإمكان أثناء الاستلقاء أو الجلوس، وكذلك رفع الأقدام من حين إلى آخر.
وفي الوقت ذاته حذرت "بيبي & فاميليه" الحامل من اتباع علاجات إدرار البول أو التخلي عن الملح بغرض التخلص من تورم الأقدام؛ نظرا لأن الجسم يحتاج إلى السوائل والمعادن. لذا يُوصَى بالإكثار من شرب السوائل من أجل تنشيط الدورة الدموية.
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