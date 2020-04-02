ظهر معها في "فوتوسيشن".. معلومات عن بطل شائعة الارتباط بنرمين الفقي

شائعة انتشرت كالنار مؤخرا، ارتباط الفنانة نرمين الفقي، السبب وراء تلك الشائعة هو مجموعة من الصور التي جمعتها بشخص ما، وحساب مزيف يحمل اسمها أعلن أنباء الارتباط، إلا أن هذا الشخص هو المصور رامي أنور.

ونفت نرمين الفقي تلك الشائعة، وأوضحت أنها غير مرتبطة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كما نفى المصور رامي أنور تلك الشائعة عبر "تويتر"، قائلا، "دي قلة أدب معرفش إيه غرض الشائعة دي".

ويستعرض التقرير التالي أبرز معلومات عن رامي أنور.

- صور نرمين الفقي في جلسة تصوير البنطلون القطيفة والبلوزة الدانتيل، وهو واحدة من أشهر جلسات التصوير لها.

- واحدة من الصور المتداولة لها مع المصور هي من كواليس هذا الفوتوسيشن.

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- الصورتان لنرمين الفقي مع رامي أنور واحدة منها في دفيليه هاني البحيري.

- الصورة والأخرى في إيفنت "انترناشونال فاشون أورد" في نسخته السادسة.

- يبلغ من العمر 33 عاما وهو مصور حر بحسب حساباته على "السوشيال ميديا".

- تجمعه علاقة طيبة مع عدد من الفنانين والفنانات على رأسهم نرمين الفقي.

- شارك في تغطية مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

- قال رامي عن الصور، "الصور نزلت عادي جدا والكلام ده ملوش أي أساس من الصحة وشكرًا لكل حد كلمني وبلاش أكاذيب وإشاعات على حساب ناس تانية".