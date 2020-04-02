من أصول أندلسية.. من هى أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس؟

قبل 6 أعوام مضت، وتحديدا في الثاني من أبريل عام 2014، حصلت آن هيدالغو، على منصب أول امرأة تترأس عاصمة فرنسا في تاريخ البلاد، وعند إعلان فوزها وعدت بأن تحافظ لباريس على قيمتها الحضارية والانسانية بالانفتاح على كل العرقيات والتنوع الثقافي والديني أمام التعصب والعنصرية ولا سيما بعد صعود حزب الجبهة الوطنية.

ويقدم "هن" أبرز المعلومات عن آن هيدالغو، أول امرأة ترأس منصب عمدة باريس في الانتخابات البلدية بعد فوزها على ناتالي كوسوسكو، خلال السطور التالية، وفقا لحساباتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الصحف الفرنسية.

- ولدت آن في سان فرناندو، بالقرب من قادش، في منطقة الأندلس بإسبانيا، في 19يونيو عام 1959.

- كان جدها من والدها من أتباع حزب العمال الاشتراكي الإسباني، اضطر بعد نهاية الحرب الأهلية الإسبانية إلى اللجوء لفرنسا مع زوجته وأطفاله الأربعة.

- فضلت آن البقاء في فرنسا حيث حصلت على الجنسية الفرنسية عام 1973.

- درست في جامعة جان مولان في ليوم وحصلت في عام 1982 على شهادة في العلوم الاجتماعية ثم على ماجيستير في قانون العمل والنقابات.

- عينت مفتشة في مجال التوظيف والعمل في بلدة شوفيه لا رو بالضاحية الباريسية.

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- في عام 1993، عملت كمستشارة في مجال التكوين المهني بوزارة العمل.- خلال عام 1997، عملت كمستشارة في ديوان مارتين أوبري.

- تعرفت على برتران دولانوي، عمدة باريس، الذي لعب دورا كبيرا في حياتها السياسية والعملية، فتأثرت بالنهج السياسي ما جعلها تقبل العمل بجواره كنائب أول لبلدية باريس عام 2001.

- تتحدث هيدالغو الفرنسية والإسبانية والإنجليزية بطلاقة.

- تزوجت مرتين، وكان زوجها الثاني جان مارك جيرمان، العضو الاشتراكي في البرلمان الفرنسي، ولديها ابنها أرتور، الذي يعتبر أصغر فرنسي يجتاز القنال الانجليزي سباحة.

- لديها طفلين من زوجها الأول وهما ابن وابنه.

- في سبتمبر2012، بمكتبة فرانسوا ميتران الوطنية أعلنت هيدالغو عن ترشحها لخوض الانتخابات المحلية لعام 2014.

- حصلت هيدالغو على 54,6٪ من الأصوات في الدورة الثانية، مقابل 45,5٪ لمنافستها ناتالي كوسيكو موريزيه.