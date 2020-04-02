ما كمية الملح اليومية القصوى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
أوصى مركز حماية المستهلك الألماني بتناول الملح بكمية لا تتجاوز 6 جرامات يوميا، أي ما يعادل ملعقة شاي تقريبا.
وأوضح المركز أن هذه الكمية اليومية القصوى تتيح الاستفادة من فوائد الملح للصحة؛ حيث إنه مهم للحفاظ على توازن السوائل بالجسم والجهاز العصبي وضبط ضغط الدم، في حين يشكل الإفراط في تناول الملح خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية.
وأشار المركز إلى أن الملح يختبيء في الوجبات الجاهزة والنقانق والجبن والخبز، مؤكدا على ضرورة احتساب كمية الملح الموجودة في هذه الأطعمة ضمن القيمة اليومية القصوى.
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