احذر.. التدخين يؤذي الكلى أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التدخين لا يضر القلب والرئة فحسب، بل يؤذي الكلى أيضا؛ حيث إنه يمنع الكلى من أداء وظيفتها بشكل سليم، والتي تتمثل في تنقية الدم والتخلص من السموم والمواد الضارة.

وأضاف المركز الألماني أن خطر التدخين على صحة الكلى يزداد في حال المعاناة من أمراض مزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم؛ حيث إنه يمهد الطريق للإصابة بالفشل الكلوي.

وأشار المركز إلى أن وجود بروتين "ألبومين" في البول يشير إلى تعرض الكلى للضرر.

وللحفاظ على صحة الكلى، ينبغي الإقلاع عن التدخين والإكثار من شرب السوائل وتناول الأغذية ذات المحتوى العالي من السوائل كالخيار والبطيخ.