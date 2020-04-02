طريقة عمل صينية توست بالجبن والتركي المدخن

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير أكلة من الأكلات الرئيسية التي يفضلها البعض صينية توست بالجبن والتركي المدخن، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على سي بي سي سفرة. المكونات توست. زبدة. تركي مدخن. بيض مسلوق. حلقات جبنة شيدر. شرائح جبنة موتزاريلا. بيض. فلفل أسود. لبن. Advertisements بقدونس. طريقة التحضير يغطى قاع قالب بايركس بزبدة الذائبة ثم يضاف البيض المسبوق المقطع ورشة فلفل وبقدونس. يفرد التوست بالنشابة ثم يضاف الجبن الشيدر والتركي ثم يلف التوست ويرص في البايركس. تضاف زبدة على الوجه ورشة بقدونس. يخلط اللبن بالبيض ثم يضاف على الوجه ثم الجبن الموتزريلا. يحمر وجه القالب في شواية الفرن ثم يقدم.

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