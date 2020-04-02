بقبلة ورسالة رومانسية.. إسراء عبدالفتاح تهنئ حمدي الميرغني بمناسبة عيد ميلاده

رسالة رومانسية وجهتها الممثلة إسراء عبدالفتاح لزوجها الفنان حمدي الميرغني، بمناسبة عيد ميلاده، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "إسراء" صورة تجمعها بزوجها وهي تقبله معلقة عليها: "لن أقول كل عام وأنت بخير، بل سأقول أنت الخير لكل عام"، ليرد عليها "الميرغني" قائلًا: "وأنا لن أقول سوى كل عام وأنا أحبك".

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وتفاعل الكثير من متابعيهما على الصورة: "حرفيًا أنتم أحلى كابل في الدنيا"، و"أكتر اتنين بحبهم على مستوى السوشيال ميديا" و"شايلين الصورة القمر دي ليه".

وكان الثنائي وهما نجما "مسرح مصر" تزوجا في العام 2017، ووضعت إسراء عبد الفتاح مولودهما الأول مع أواخر العام الماضي.