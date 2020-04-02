"كدبة إبريل".. القصة الكاملة لشائعة خطبة نرمين الفقي والمصور رامي أنور

بمجرد انتشار شائعة خطبتها من المصور الشاب رامي أنور، تصدر اسمها محرك البحث جوجل، وسط آلاف عملية البحث عن نرمين الفقي، لمعرفة ما إذا كانت "كدبة أبريل" أم أنها ارتبطت رسميا، وسط ردود أفعال سريعة من الثنائي، لكشف حقيقة النبأ المتداول.

"هن" رصد تفاصيل نبأ الارتباط منذ تداولها حتى تعليق نرمين الفقي ورامي أنور عليها، خلال الفقرات التالية:-

البداية من بوست بحساب "نرمين الفقي"

"الحمد لله، ربنا كرمني بشريك حياتي، ربنا يخليك ليا يا رب".. بتلك الكلمات أعلن "حساب مفبرك" يحمل اسم نرمين الفقي، عبر "فيس بوك"، عن ارتباط الفنانة رسميًا، ليتضمن المنشور صورتها مع شاب، خلال ارتدائها أزياء سوارية، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال بجد، فرحتلك جدًا"، و"يا جماعة هو الخبر ده بجد؟!"، و"شكلهم مش لايق على بعض".

أول تعليق من رامي أنور على شائعة خطبته لـ نرمين الفقي

"أنا زعلان جدا بجد، ومخنوق من ساعة ما شفت الكلام".. بتلك الكلمات ينفي "أنور" نبأ خطبته من الفنانة، حديثه لـ"الوطن"، معربا عن انزعاجه من تلك الشائعة "مجهولة المصدر"، التي ظهرت فجأة، مستغلين صورتين التقطهما للفنانة على هامش فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال "فاشون أورد"، ومشاركتها في إحدى مسابقات ملكات الجمال، في ديسمبر الماضي.

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المصور الشاب وصف الفنانة بـ"الصديقة المحترمة"، و"الأخت"، التي تشرف بالتعرف عليها، وتصوير أكثر من "فوتوسيشن" لها، متابعا: "مش عارف ليه في ناس فاضية، وبتأخد صور قديمة، وتألف كلام مش حقيقي"، لافتا إلى أنه لم يتواصل مع "نرمين" حتى الآن، "أكيد هى وراها حاجات تانية أهم"، مختتما حديثه بأنه تواصل مع متخصصين في مجال "سوشيال ميديا"، لتتبع تلك الشائعة ومعرفة مصدرها، و"مش هرتاح إلا لما أعرف مين اللي ورا الكلام ده".

نرمين الفقي: "الكلام ده مالوش أي أساس"

في أول تعليق لها، نفت الفنانة نرمين الفقي، خبر خطبتها، قائلة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الكلام ده مالوش أي أساس من الحقيقة، يمكن اللي كتب الشائعات عاوز يحس بأهميته والحقيقة هو أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".

وتابعت: "ده راجل مصور ونزلت الصور من زمان أنا برد على الإشاعة للناس المحترمة اللي بيفهموا".