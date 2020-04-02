- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرغبة في التغيير وإعداد وجبة إفطار مميزة، تدفع العديد من ربات البيوت للبحث عن سندويتشات جديدة وذات مذاق مميز، لإعدادها في المنزل، من بينها الفرنش توست بالجبنة.
قدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة" على يوتيوب، خطوات سهلة وسريعة لإعداد الفرنش توست بالجبنة في المنزل.
مقادير فرنش توست بالجبنة
توست
بيض
كوب لبن
ملح
فلفل أسود
مكعب زبدة
جبنة فلامنك
شيدر
رومي مدخن
طريقه تحضير فرنش توست بالجبنة
- خلط الحليب مع البيض والملح والفلفل.
- وضع شرائح الجبن داخل التوست.
- تذويب الزبدة في طاسة.
- غمس التوست في خليط اللبن والبيض على الجانبين.
- وضع التوست في الزيت المغلي حتى تأخذ لونا ذهبيا من الجانبين، ثم تُقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة فرنش توست بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.