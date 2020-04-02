"حظر وغلق كوافير".. ماسك إزالة شعر الوجه في 15 دقيقة

ظهور شعر الوجه، أمر تنزعج منه العديد من السيدات، اللاتي يقررن حينها الذهاب لصالونات التجميل من أجل إزالته.
ومع غلق صالونات التجميل، باتت السيدات يواجهن صعوبة فيه.
وتقدم "هُن" في التقرير التالي ماسك لإزالة شعر الوجه في المنزل.
مكونات الماسك
بياض بيضة واحدة
ملعقة كبيرة من السكر
ملعقة كبيرة من النشا
مناشف ورقية
طريقة تحضير الماسك
يخفق بياض البيض مع النشا والسكر جيداً للحصول على خليط متجانس.
يوزع الخليط الناتج على أماكن الشعر الزائد على الوجه، أو يمكنكِ استخدامه كماسك على كامل بشرة الوجه، ثم توضع مناديل المطبخ الورقية ثم طبقة أخرى من الماسك وأعلاها منديل آخر.
يترك القناع حتى يجف تماماً، ثم يسحب من الأسفل في اتجاه الأعلى بحرص للتخلص من الشعر الزائد.
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