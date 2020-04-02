بسبب الحجر المنزلي.. ياسمين رئيس: لا تسألني من أنا

تحرص الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها من وقت لآخر بما تفعله خلال فترة الحجر المنزلي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباتها المختلفة على "السوشيال ميديا".

وغردت "رئيس" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنها أعدت أشياء كثيرة اليوم، منها تحضيرها للملوخية والفراخ: "النهارده طبخت ملوخية وفراخ محمرة وذاكرت مع ابني وعملنا الواجب وكمان كان عندنا واجب موسيقى متسألونيش إزاي.. شكرًا كورونا.. ولا تسألني من أنا.. يا حبيبتي يا ماما".

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وتفاعل معها متابعوها فمن ضمن التعليقات: "من فوائد الحظر" "بالهنا والشفا" "عايزين ندوق الفراخ والملوخية".

وكانت ياسمين رئيس تعاونت للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال فيلم "جارة القمر‎".