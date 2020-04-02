كل ما تريد معرفته عن مرض التوحد في اليوم العالمي له

يتزامن اليوم 2 أبريل، اليوم العالمي لمرض التوحد، والذي تمت تسميته من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007، وهو يوم محزن للبعض ويراه البعض الآخر بأنه ثمرة علاج لهذا المرض.

ويقدم "هن" كل ما تريد معرفته عن مرض التوحد، خلال السطور التالية، وفقا لموقع"مايو كلينيك".

يرتبط اضطراب التوحد بالدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين، تتطور متلازمة التوحد في وقت مبكر من الطفولة، وتؤثر على نمو مهارات الطفل الاجتماعية.

أعراض مرض التوحد

- يجد الطفل صعوبة في التأقلم مع أي تغييرات في الروتين والبرامج اليومية.

- يتعلّق الطفل كثيراً بأشياء معينة.

- يمضي الطفل وقتاً في التحديق في شيء معين، ويحب تحريك بعض الأشياء في شكل يشبه حركة المروحة.

- يتلاشى الطفل تبادل النظرات والتواصل عن طريق العين.

- قد تكون نبرة صوت الطفل غير عادية نوعاً ما.

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- يكرّر الطفل كلمات أو بعض الجمل كثيراً.

- عندما تلاحظ أن الطفل لا يستجيب لكل ما توجهه له من أحاديث عليك استشارة الطبيب.

أسباب مرض التوحد

- إصابة أحد أفراد العائلة بمرض التوحد يؤدي إلى انتقال المرض عن طريق الوراثة.

- مشكلة في تكوين الدماغ والجهاز العصبي.

- أن يكون والدا الطفل مسنين.

- أن يكون وزن الطفل أقل من الطبيعي عند الولادة.

- التعرض للسموم البيئية.

وتعرض الالتهابات الفيروسية، الجنين لحمض الفالبوريك valproic أو الثالديومي.