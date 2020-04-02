كيف تواجه كيم كارداشيان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد؟

كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان عن عزمها مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك من خلال إنتاج الكمامات الطبية.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن كارداشيان تعتزم إنتاج الكمامات الطبية من خلال مصانع ماركتها العالمية SKIMS المتخصصة في الملابس الداخلية، وذلك بسبب وجود نقص في المستلزمات الطبية اللازمة من أجل مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وذكرت كيم كارداشيان في حوار أوضحت من خلاله: "نحن نمتلك 5 مصانع في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة ونحاول أنا وشركائي اكتشاف كيفية صناعة كمامات طبية وأشياء أخرى تساعد الأطباء في المستشفيات".
وأضافت النجمة الأمريكية التي تبلغ من العمر 39 عامًا أنها تعمل مع خطوط إنتاج العطور المملوكة لها في إنتاج مواد تعقيم، لافتة إلى أن هناك تطورا وتغيرا كبيرا في خطوط الإنتاج.
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