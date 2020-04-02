صور.. بعد إصابتها بكورونا.. معلومات عن دونا إير زوجة شقيق كيت مدلتون السابقة

أعلنت المذيعة ومقدمة البرامج والممثلة البريطانية دونا إير، مؤخرا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إصابتها بـ كوفيد 19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها بحسب موقع "IMDb".

- ولدت في 2 أغسطس 1979، أي تبلغ من العمر 40 عاما.

- ولدت في شمال تاينسايد بإنجلترا.

- درست في مدرسة سانت أوزوالد الابتدائية الكاثوليكية.

- كما مثلت في مسرح الفنون الأول، وهو فرقة مسرح شبابية محلية.

- شاركت خلال طفولتها في الإعلانات التجارية.

- ظهرت لأول مرة كمذيع إضافي في قناة CBBC على برنامج Byker Grove، وكانت تبلغ 10 سنوات فقط.

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- أول أغنية سينجل لها كانت Love Your Sexy، وانتقلت بعدها إلى لندن وهي في الـ15 من عمرها.

- في عام 1997، وقعت مع MTV UK، عقدا لتبدأ أولى برامجها على الهواء.

توالت بعد ذلك البرامج التي تقدمها آير عبر MTV UK.

- مثلت آير في فيلم The Mummy Returns.

- ظهرت أيضًا في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، وكان آخرها Hollyoaks وHotel Babylon.

- تزوجت إير من داميان أسبينال الذي التقطه في عام 200.

- أنجبت منه ابنتهما فريا إير أسبينال، في سبتمبر 2003.

- انفصلت إير عن أسبينال وديا عام 2007.

- في عام 2013، بدأت إير في مواعدة جيمس ميدلتون، الأخ الأصغر لكيت ميدلتون، دوقة كامبريدج.

- انفصل الزوجان إير وجيمس في نهاية المطاف في عام 2018.