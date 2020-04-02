موضة السبعينات : صيحة اعتمديها لربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 04:41 صباحاً - يبدو أنّ السبعينيّات هي الحقبة المفضّلة لموضة ربيع وصيف 2020، إذ حيثما نظرنا على منصّات العرض، رأينا عناصر من هذه الفترة تطلّ بكلّ أناقة.
وسيطرت موضة السبعينات على ملابس ربيع وصيف 2020 واستوحت دور الأزياء العالمية من تلك الحقبة أفكاراً لمجموعاتها .
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فقد ظهرت الكثير من الخطوط الطوليّة والألوان البديعة وقصّات الفساتين الواسعة والجاكيتات الطويلة، بالإضافة إلى نفحات من المرح تمثّلت في الألوان الذهبية والتصاميم التي تذكّر بالديسكو، مع بنطلونات واسعة السيقان، ربّما بفضل ما يحصل حول العالم من عدم استقرار يذكّرنا بحاجتنا إلى الحرّية المرتبطة بالسبعينيات.
فساتين الاكمام الواسعة
الأكمام الواسعة ذات الحجم الكبير هي مفتاحك للفساتين الأكثر شعبية لربيع 2020، من الأكمام المنتفخة مثل فساتين الأميرات الى الأشكال الأكثر نعومة ورومانسية. أكنت ستختارين فستانك ذو الأكمام الضخمة بلون زاهي أو بلون حيادي أو بنقوش مرحة، ستبدين غاية بالشياكة إن نسقت هذا الفستان مع حذاء رياضي للمسة غير متوقعة.
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تصاميم الديسكو
يعد قميص الديسكو من الصيحات القديمة التي كانت في عصر السبعينات واستمرت حتى الثمانينات ولكنها تعود إلى ساحة الموضة من جديد.
وكان أهم ما يميز قميص الديسكو قديما هو الستايل الفضفاض واللامع للقميص وكان يأتي بألوان كثيرة مختلفة، وهو من اسمه كان الأنسب أكثر للسهرات، فاللمعان في القميص يجعله ملفت للأنظار ومناسب أكثر للدعوات المسائية.
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