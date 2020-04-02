لجأ طبيب من ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى إجراء احترازي فريد من نوعه خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا المسبب لـ كوفيد 19 إلى أسرته.
وقرر الطبيب الذي يعود من عمله يوميا، ولتجنب انتقال عدوى كورونا في حالة حمله للفيروس إلى أسرته، أن ينصب خيمة بجانب بيته.
وأمام البيت وضع كل متعلقاته، بحسب التقرير الذي نشرته قناة "دي إم سي"، ولم تتركه زوجته بمفرده بل كانت تجهز له كافة احتياجاته.
امتنع الأب عن لمس أبنائه وزوجته بل يتعامل معهم بالكمامة وعن بعد، ورغم رغبته الشديدة في أن يحتضنهم ويكون بقربهم إلا أنه فضل الابتعاد حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طبيب أمريكي يقيم في خيمة بجوار منزله خشية نقل عدوى كورونا لأسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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