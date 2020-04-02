بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا.. قصة حب وزواج مهند التركي

"مرحبا للجميع، أنا في المنزل مع زوجتي منذ 15 يوماً ولكن بسبب بعض الشكوك ذهبت إلى المستشفى ووضعوني تحت المراقبة، أرجوكم لا تقلقوا، أنا بخير وأنتظر نتيجة التحاليل، سأبقيكم على اطلاع، ابقوا بخير"، بهذه الكلمات تحدث الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند"، على أمر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الخاص على موقع التغريدات "تويتر".

صدمة واسعة لمتابعيه من بلده، وحول العالم، "مهند" الذي عرف بوسامته، وأدواره الرومانسية الصعبة، استطاع الدخول بكل بيت عربي ومصري منذ سنوات بمسلسله الشهير "نور"، ومن ثم العديد من الاعمال الناجحة، حتى بات فتى احلام الفتيات، ونموذج للرجل الوسيم بالنسبة لهن.

وبعيدا عن الأعمال الفنية، يرصد "هن"، قصة حب وزواج الفنان التركي، وزوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر.

12 عاما هي مدة قصة الحب التي جمعت بين الفنان التركي الشهير، وزوجته، والتي كللت بالزواج منذ 4 أعوام.

من صديقة له خلال عملها كستايلست في مسلسله الشهير "العشق الممنوع"، حتى حبيبة وزوجة.

كيفانش تاتليتوغ النجم الشهير في الوسط الفني التركي

عقد القران وحفل الزفاف

بفستان زفاف أبيض بسيط وأنيق للغاية، بموديل التايبست، مطرز يدويا، صمُم لها خصيصاً من مصمم المشاهير التركي أوزغور ماسور، مع تسريحة شعر مرفوعة، أبرزت ملامح وجهها، ومكياج هادئ للغاية، أطلت العروس في حفل الزفاف، الذي أتم في فبراير 2016، الذي لم يضم سوى عدد قليل للغاية من الأصدقاء والأقارب.

Advertisements

وكان عقد القران تم بالقنصلية التركية بباريس.

بحسب وسائل الإعلام التركية حينها، غاب والد ووالدة "مهند" لظروفهما المرضية التي منعتهما من السفر ولم يحضر سوى 50 مدعوا فقط.

تسريب صور من شهر العسل

كانت أولى صدامات الفنان التركي، مع الصحف بعدما تم تسريب صورة لزوجته معه، خلال تواجدهما على أحد الشواطئ، ليخرج حينها "كيفانش" مهاجما الوضع، قائلا، بحسب صحيفة "حريت" التركية: "أشعر بالحزن والتخبط، كان عليّ أن أسافر بعيداً عن تركيا إلى أماكن نائية من أجل شهر العسل والزفاف"، ‏وتابع "نشر صور زوجتي من خلفها وصوري يعتبر عدم احتراما لنا، أنا أدين هذا الأمر".

أزمة الإنجاب وطفل الأنابيب

على الرغم من صدامه مع الصحف، بسبب انتهاك خصوصيته بعد أمر الصور، إلا أن الصحف التركية لم تتركه فيما بعد بكل ما يتعلق بأموره الخاصة أبرزها الإنجاب، وسبب تأخره عاما ونصف.

وفي 2018، نشرت بعض الصحف التركية منها صحيفة المساء وصحيفة Gecce، أن الثنائي يخططان للسفر الى عيادات متخصصة فى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب.

ثم باتت بعض الصحف تنقل أن زوجة الفنان الشهير حامل، لكنه يخفي الأمر، إلا أن بات الوضع مغلقا فيما بعد ولم يتحدث عنه أحد.