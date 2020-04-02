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تُعد أطباق البطاطس بمختلف أنواعها من الأصناف المحببة لكل أفراد العائلة، ولذلك يقدم "هُن" طريقة تحضير طبق بطاطس بالمايونيز في المنزل كأحد أنواع المسليات.
مقادير بطاطس بالمايونيز
كيلو بطاطس
فصوص ثوم كبيرة مفرومة
بقدونس مفروم
3 ملاعق كبيرة مايونيز
لبن
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير بطاطس بالمايونيز
اسلقي البطاطس في ماء مغلي به ملح حتى تنضج.
قشّريها ثم قطعّيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
ضعي البطاطس في وعاء كبير، ثم ضيفي المايونيز والثوم واللبن والبقدونس والكمون والملح والفلفل الأسود.
قلّبي المكونات جيدا حتى تختلط بالمكونات وبذلك تكون جاهزة للتقديم.
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