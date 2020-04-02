الرجال في الحظر.. طريقة عمل المكرونة المحمرة

بات العديد من الرجال يفضلون إعداد الأطعمة، خلال تواجدهم بالحجر المنزلي، نتيجة للفراغ الذين يشعرون به، فضلا عن عدم إمكانياتهم لطلب طعام من الخارج، سبب غلق المطاعم خلال فترة الحظر. ويقدم "هن" للرجال طريقة عمل المكرونة المحمرة، لسهولة إعدادها وسرعتها. المكونات مكرونة "مقصوصة" مرق دجاج. ماء. Advertisements زيت. ملح. فلفل. طريقة التحضير في طاسة متوسطة الحجم، تحمر المكرونة في زيت غزير ثم ترفع. ضعي المكرونة بوعاء عميق، ثم يضاف الماء والمرق، والملح والفلفل، واتركيهما حتى النضج. ترفع من على النار، وتقدم ساخنة.

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