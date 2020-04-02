الامارات | كشميري يتظاهر بالموت للعودة إلى دياره

شكرا لقرائتكم خبر عن كشميري يتظاهر بالموت للعودة إلى دياره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تظاهر قروي من كشمير بأنه ميت، وسافر أكثر من 160 كيلومتراً في سيارة إسعاف مع أربعة آخرين، في محاولة يائسة للتحايل على تدابير الإغلاق في الهند، جراء تفشي فيروس كورونا، في سبيل العودة إلى دياره، وفق ما قالت الشرطة أمس.

وأوضحت الشرطة أن حكيم دين كان يعالج من إصابة بسيطة في الرأس بمستشفى في جامو، عندما اقترح سائق سيارة الإسعاف أن يتظاهر هذا الرجل، البالغ 70 عاماً، بالموت لتجاوز نقاط التفتيش.

وكان دين وثلاثة رجال آخرون يريدون العودة إلى بونش، وهي منطقة بعيدة في كشمير، الخاضعة للإدارة الهندية، قرب الحدود مع باكستان.

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وقال المسؤول في الشرطة بالمنطقة، راميش أنغرال، إن الرجال الأربعة والسائق سافروا أكثر من 160 كيلومتراً في سيارة الإسعاف، واجتازوا العديد من نقاط التفتيش، باستخدام شهادة وفاة مزيفة من المستشفى.

وأوضح أن «سيارة الإسعاف أوقفت عند آخر نقطة تفتيش، قبل أن تتمكن من الوصول إلى وجهتها».

واكتشف شرطي أن «الرجل، الذي كان مغطى داخل سيارة الإسعاف، لم يكن ميتاً».

وقال أنغرال إنه تم توقيف الرجال وحجرهم بشكل منفصل، مضيفاً أنهم يواجهون اتهامات بـ«الغش، وتحدي أوامر الحكومة».