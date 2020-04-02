الامارات | 10 ملايين كمامة من تايوان للدول الأكثر تضرراً من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين كمامة من تايوان للدول الأكثر تضرراً من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرئيسة التايوانية، تساي إنج - ون، أمس، إن بلدها سيتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة)، للبلدان الأكثر تضرراً من وباء «كورونا»، في خطوة للإسهام في مكافحة الفيروس.

وأضافت تساي أن واجب تايوان تقديم الدعم الكامل، للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.

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وسترسل تايوان سبعة ملايين كمامة إلى 11 دولة أوروبية.

وأشارت الرئيسة إلى أن تايوان هي، بالفعل، ثاني أكبر منتِج للكمامات في العالم.