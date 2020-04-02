شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين كمامة من تايوان للدول الأكثر تضرراً من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرئيسة التايوانية، تساي إنج - ون، أمس، إن بلدها سيتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة)، للبلدان الأكثر تضرراً من وباء «كورونا»، في خطوة للإسهام في مكافحة الفيروس.
وأضافت تساي أن واجب تايوان تقديم الدعم الكامل، للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.
وسترسل تايوان سبعة ملايين كمامة إلى 11 دولة أوروبية.
وأشارت الرئيسة إلى أن تايوان هي، بالفعل، ثاني أكبر منتِج للكمامات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 10 ملايين كمامة من تايوان للدول الأكثر تضرراً من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.