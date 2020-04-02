الامارات | المجر: ذبح 200 ألف من البط بسبب «الأنفلونزا»

شكرا لقرائتكم خبر عن المجر: ذبح 200 ألف من البط بسبب «الأنفلونزا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة الأغذية في المجر، أمس، إنه تم إصدار الأوامر لمزرعتين بجنوب البلاد، بذبح 200 ألف من البط، عقب اكتشاف وجود فيروس أنفلونزا الطيور في بعض الحيوانات.
وتقع المزرعتان على الحدود بين المجر وصربيا. وكان قد تم إجبار مزرعة أخرى، الأسبوع الماضي، على ذبح 32 ألفاً و500 من البط.
يشار إلى أنه لم يرصد، حتى الآن، انتقال فيروس أنفلونزا الطيور إلى الإنسان.
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