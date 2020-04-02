الامارات | إلغاء مهرجان «بايروت للأوبرا» في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان «بايروت للأوبرا» في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو مهرجان بايروت الشهير للأوبرا في ألمانيا عن إلغاء الحدث، الذي كان من المقرر انطلاقه في 25 يوليو المقبل، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال المنظمون في بيان نشر على موقع المهرجان الإلكتروني: «يؤسفنا الاضطرار إلى إلغاء دورة 2020 بسبب الوباء»، إذ إن التدابير المعمول بها حالياً تجعل من الصعب جداً تنظيم التدريبات التي كان يفترض أن تبدأ في الأيام المقبلة.
ويتمحور المهرجان على أعمال فاغنر. وكانت دورة هذا العام تشمل عرض «خاتم نيبلنغين» لريتشارد فاغنر. وستبقى البطاقات التي بيعت لعام 2020 صالحة لدورة السنة المقبلة، كما أكد المنظمون.
وتسبب الوباء بإلغاء أو إرجاء كثير من الملتقيات الثقافية. وكان المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، ريتشارد فاغنر، أسس مهرجان بايروت عام 1879، ويعدّ من مهرجانات الأوبرا الرئيسة في العالم.
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