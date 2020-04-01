سيدة تكسر أصابع زوجها في الإمارات.. والمحكمة تحبسهما

"ضرب وكسر أصابع"، اتهامات عدة وجهتها محكمة استئناف "الفجيرة" في الإمارات، إلى سيدة خليجية متهمة بالاعتداء على زوجها.

اعتدت الزوجة على شريك حياتها بالضرب وكسرت أصابع يده بعدما أغلقت الباب عليه، ولكنه استطاع الدخول وأصابها بدفعه الباب بقوة، وصنفت الواقعة بأنها اعتداء متبادل، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

قضت محكمة الدرجة الأولى في وقت سابق، بحبس الزوجين وتغريمهما.

وأوضحت محامية الزوجة، أثناء الدفاع أن تقرير المستشفى أثبت تعرض موكلتها لإصابات مختلفة في أجزاء من جسدها، ما أقعدها عن العمل 20 يوما، ولم يشر التقرير الطبي إلى حجم إصابة الزوج.