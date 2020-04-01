ارتداء الـ "Blazers" بطرق مختلفة تناسب المحجبات

منذ عام 2019، والجواكيت عادت موضة من جديد، وكانت الأنماط الأكثر شيوعًا الواسعة Oversized، ومستمرة في 2020.

الآن يمكنك ارتداء الجواكيت أو Blazer بأكثر من طريقة بعيدا عن تقييد الأزياء الرسمية، بتنسيقها بشكل مختلف من الممكن أن تتحول تماما، على عكس العديد من القطع التي تندرج ضمن الفئة محددة.

ومن المتوقع أن تلقى الجواكيت في 2020 رواجها أكبر من ذي قبل، ولكن بتغييرات بسيطة على شكلها التقليدي، تعرفي عليها.

-جاكيت صوف

ربما يشبه لحد كبير الجاكيت التقليدي، ولكن خامته الثقيلة تضيف له فخامة، ومن بين العلامات التجارية المميزة في تقديمه & Other Stories ويصل سعره إلى 165 جنيها استرلينيا.

بمجرد أن تتجنب الجماهير لونًا ما، يصبح اللون البيج هو اللون المحايد الذي يمكن رؤية نفسك فيه، السترة البيج هي نقطة الدخول المثالية وتتوافق بشكل رائع مع بنطلون جينز، ويمكنك الحصور عليه من العلامة التجارية Stella McCartney، ويصل سعره إلى 795 جنيها سترلينيا.

جواكيت ذات طبعات تراثية

هناك تجاة لعودة الأقمشة التراثية، مثل التويد، ويمكنك التمسك باللون البني للحصول على مظهر كلاسيكي، ويمكنك الحصول عليه من Gucci بـ2500 جنيه استرليني.

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من المحتمل أن تكون السترة الجلدية واحدة من الإضافات غير المتوقعة إلى تشكيلة 2020، تم تعيين هذا الاتجاه ذو التأثير الكبير في الاتجاه السائد في عام 2020 عبر أساليب مستوحاة من التسعينيات، ويمكنك الحصول عليه من Nanushka بـ460 جنيها استرلينيا.

جاكيت بحزام

في بعض الأحيان يكمن الشيطان في التفاصيل، وهذا هو الحال بالتأكيد مع السترة الرابحة، فالحزام يضيف نوعا من الأناقة التي يمكن أن يكون لها تأثيرا خطيرا عند إقرانها مع بنطلون واسع الساق وربطة عنق لردود فعل إيجابية في السبعينيات، ويمكنك الحصول عليه من Racil بـ750 جنيه استرليني.

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