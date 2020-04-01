الأحذية الملونة موضة لموسم الصيف

أحذية ملونة مستوحاة من ألوان قوس قزح، بأشكال وستايلات متعدّدة تلائم جميع الأذواق، وتتناسب مع مختلف الاطلالات سواء النهارية أو المسائية، برزت هذا الموسم؛ إذ نجد الأحذية التي اتبعت ستايل الطبقية اللونية، وأخرى في تداخل الألوان مع بعضها البعض، وصولًا إلى تلك التي واكبت صيحة تعدد الألوان من خلال النقوش الناعمة واللافتة. أما من جهة التصميمات، فثمة الكلاسيكي منها وأخرى مرحة، مرورًا بتلك التي تجمع الرصانة والعصرية والحيوية في آن. إضافة إلى أشكال مختلفة ومتعددة من الكعوب والنعول، كتلك العالية أو العريضة، وغيرها العملية من دون كعب، لاطلالة مريحة.

جمع لكِ صورًا لأجمل الأحذية متعددة الألوان، والمتوافرة من مختلف العلامات، لتختاري منها التصميم الأجمل الذي يعجبكِ:

الأحذية الملونة بألوان قوس قزح

أحذية ملونة لإطلالة كلاسيكية

أحذية ملونة ذات رباط طويل يلتف حول القدم ذات طابع استوائي، لاطلالتكِ الكلاسيكية.

احذية ملونة كاجوال

اختاري حذاءً رياضيًّا ملونًا، ونسّقيه مع فستان كاجوال أو بنطال جينز، لاطلالتكِ الكاجوال النهارية.

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طرق تنسيق الأحذية الملونة مع اطلالاتِك

إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية تنسيق هذه الأحذية مع سائر اطلالاتِك، فالأمر سهل للغاية، لا سيّما وأنها تبدو مثالية مع الاطلالات ذات اللون الواحد، أو حتى اللونين، على أن لا تُكثري من الألوان في اطلالتكِ عندما تنتعلين هذه الأحذية، أكان من جهة الملابس أو الاكسسوارات، حتى لا تبدي مبهرجة والنتيجة تكون طلة غير جذابة ومبالغًا بها.

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