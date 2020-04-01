حيل لإخفاء شعيرات الحواجب الزائدة

الحواجب هي واحدة من التفاصيل المهمّة في وجه المرأة، إذ تمنحها ملامح تميّزها عن الأخريات خصوصاً إذا اختارت الموديل المناسب لشكل وجهها. صحيح أن تنظيف الحواجب خطوة أساسية للحصول على حواجب مثالية وإطلالة رائعة، لكن في بعض الأحيان قد لا تنتبهين إلى تلك الشعيرات الزائدة حول حاجبيكِ، ولا تملكين الكثير من الوقت لنزعها، الأمر الذي قد يمنحكِ مظهراً غير مرتّباً. لكن لا تقلقي، إذ هناك خدعة في المكياج ستخفي هذه الشعيرات الصغيرة الزائدة وستمنحكِ حواجب محدّدة وجميلة! اقرئي السطور التالية

خطوات في المكياج لإخفاء شعيرات الحواجب الزائدة

ربّتي الكونسيلر عند عظمة الحواجب حيث تظهر الشعيرات

املئي الحواجب وحدّديها لتشتيت الإنتباه عن الشعيرات

مشّطي شعيرات الحواجب إلى الأسفل

املئي الفراغات المتبقية لشكل مثالي

مشّطي شعيرات الحاجب مجدّداً إلى الأعلى

ليس هناك أسهل من هذه الخطوات لإخفاء شعيرات الحاجب الزائدة من دون نزعها، ولن تأخذ من وقتكِ سوى بضع ثوان لا أكثر. أمّا إذا كنتِ تجدين صعوبة في رسم وتحديد حاجبيكِ بطريقة مثالية، وسنكشف لكِ في ما يلي عن بعض الخطوات التي ستسهّل عليكِ هذه المهمّة:

خطوات رسم الحواجب

ما يجعل الحواجب جذّابة وجميلة هو اتخاذها الشكل الصحيح! لذلك، يجب أن يجمع الحاجب بين 3 نقاط: الرأس، القوس والذنب ويجب أن تكون جميعها متوازية مع شكل العظمة. الصور أدناه توضح كيفية تحديد شكل الحواجب بواسطة الفرشاة أو القلم.

اختاري القلم المناسب للون حاجبيكِ، ثمّ ارسمي خطاً رفيعاً من الأسفل.

ارسمي خطاً ثانياً من فوق، ليكتمل تحديد شكل الحواجب.

بعدما تحدّدين حاجبيكِ، قومي بتلوين الفراغات شرط ألاّ تفرطي في ذلك.

بعدما تقومين بالخطوات السابقة، مشّطي شعيرات حاجبيكِ لكي تخفّفي من حدّة اللون (في حال أفرطتِ) وحتّى تكون مرتّبة.

للمسة أخيرة، طبّقي الكونسيلر على كامل الحواجب، بهدف الإضاءة على هذه المنطقة وجعلها أكثر نظافة وغير ملطّخة. ادمجي الكونسيلر ببشرتكِ مستعينة بفرشاة مكياج.

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