لتسلية وقتك.. برجك يخبرك عن اللعبة الإلكترونية المفضلة لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تختلف ميول كل شخص عن الآخر، حتى في نوعية الألعاب المفضلة إليه، والتي يقضي أمامها أوقات فراغه.

ونظرا لظروف الحجر المنزل التي نمر بها، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، ولكي نسهل عليك الأمر، نقدم لكم بعض أنواع الألعاب المسلية المناسبة لشخصية عبر الإنترنت لكل برج، وفقا لما ذكر موقعي "womenlovetech" و"tarot".

- برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير):

عقلانيون جدا، عادة ما يفضل مواليده الألعاب المليئة بالواقعية وألعاب الأكشن، لأنها تحمل لهم الإثارة والتفكير جيدا للفوز.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

يميل إلى التفكير والإبداع، لذا يستمتعون بالألعاب مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، والتي تشغل حيزا كبيرا من تفكيرهم، مثل لعبة كورة القدم.

- برج الحوت (20 يناير- 18 فبراير):

يتسم مواليده بطيبة القلب والبساطة، لذا من أكثر الألعاب التي تناسبهم ألعاب الصيد، أو ألعاب تقمص الأدوار، وتسمح هذه الألعاب بتجديد نشاطهم دون الحاجة إلى اللعب مع العديد من الأشخاص.

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

من الأبراج النارية التي تميل إلى التجديد دائما، لذا يفضل مواليده الألعاب التي تجلب المتعة والإثارة لهم، فهم يهتمون بالتفاصيل الصغيرة، لذا ألعاب القتال تناسبهم.

- برج الثور (20 أبريل- 20 مايو):

برج ترابي ذو شخصية قوية، يميل مواليده إلى النجاح والطموح دائما، لذا فإن ألعاب الحركة هي التي تناسبهم، التي بها انتصارات وتحديات مثل لعبة Donkey Kong.

- برج الجوزاء (21 مايو- 20 يونيو):

Advertisements

من الأبراج التي تميل إلى التجديد والحركة دائما؛ فألعاب سباق السيارات من الألعاب المسلية التي تساعدهم على أوقات فراغهم.

- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

من الألعاب المسلية التي يفضلها مواليد هذا البرج، ألعاب التي بها ألعاب الصيد، أو ألعاب السيارات.

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

مواليد هذا البرج عقلانيون جدا، لذا من أكثر الألعاب التي المفضلة إليهم ألعاب الألغاز التي تساعدهم على التفكير السليم لإيجاد حلول للألغاز.

- برج الأسد (23 يوليو-22 أغسطس):

برج ناري، مولود يميل إلى الشخصية القيادية لذا من الألعاب التي يفضلها ويستمتع بها الألعاب الجماعية مع الأصدقاء التي يكون فيها هو القائد.

- برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر):

من الأبراج الوسطية، التي تميل إلى الدبلوماسية، ولا يحبون المشاجرة والصراعات، لذا يفضلون الألعاب الطريفة والكوميدية مثل ألعاب الصيد.

- برج العقرب (24 أكتوبر- 21 نوفمبر):

مواليده أقوياء يميلون إلى الغموض، لذلك فأن ألعاب التصويب من الألعاب المسلية التي تشغل أوقات فراغهم.

- برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

الألعاب الرياضية من أكثر الألعاب المسلية التي تناسب مواليد هذا البرج، لأنهم يحبون المرح والتنقل.