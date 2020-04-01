مشادة بين نسرين أمين ومتابعيها بسبب استمرار تصوير الأعمال الفنية رغم الحظر

رسالة شكر وجهتها الفنانة نسرين أمين، للفنانين الذين يعملون على تصوير مسلسلات رمضان المقبل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وذكرت "نسرين" قائلة: "تحياتي وتقديري لكل الفنانين والفنيين اللي بيشتغلوا في الظروف الصعبة اللي العالم فيه سواء خلف أو أمام الكاميرا"، وهي الرسالة التي تفاعل معها الكثير من متابعيها، لكن جاءت بعض التعليقات منتقدة استمرار الفنانين في تصوير أعمالهم رغم الدعوات بالتزام الحجر المنزلي لتدخل الفنانة في مناقشة حادة مع متابعيها.

فكانت من ضمن التعليقات: "يعني عمالين تقولوا اقعدوا في البيت اقعدوا في البيت.. وأنتوا أول ناس بتنزل مش عايزين مسلسلات السنادي يا أستاذه نسرين ماتعرضوا طول السنة لازم فى رمضان يعني"، لترد عليها "نسرين" قائلة: "يا أستاذة سلمى اللي قالوا لك اقعدي في البيت قاعدين في البيت.. وفي حاجات ابتديت لازم تخلص مش بمزاجنا ننزل نعرض حياتنا وحياة عائلاتنا للخطر.. إحنا مضطرين مش بمزاجنا.. وطالما حضرتك مش فاهمة عشان هي مش شغلتك إذن مفيش داعي الأسلوب واللهجة العنيفة دي فى الكلام".

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بينما علق آخر: "الحمد لله مفيش موسم حج السنة دى عشان ما نشوفش أي حد منكوا في الكعبه المشرفة"، لتطلب منه الفنانة نسرين بإلغاء متابعته لها على حسابها: "الغي المتابعة يا أستاذ هاني متضايقش نفسك".

ليواصل المتابع في انتقاده قائلًا: "ياريت رمضان يكون نضيف السنة دي ولو قعدتوا في البيت مش هنموت.. وياريت ما يكون عندك إحساس الأبطال أن انتوا بتنزلوا تعملوا المستحيل فيه ناس أولى بالأجور الخرافية اللي بتخدوها عشان مجرد أنه يعيش ربنا معاكوا"، وردت عليه "نسرين" قائلة: "لا الحقيقة أنا عندي إحساس الأبطال فعلا وأنا حرة.. حضرتك ممكن تلغى المتابعة بما إن أنا مش عند حسن ظنك".

ويذكر أن نسرين أمين، كانت آخر أعمالها مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال قصة "ع الهادي يا زبادي"، وكان من بطولة نبيل عيسى، وحجاج عبدالعظيم، وإيناس مكي.‎