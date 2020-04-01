لمواجهة الحظر.. جوهرة تقدم لجمهورها وصلات رقص "أون لاين"

عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ جوهرة، في بث مباشر بالاشتراك مع اليوتيوبر عمرو راضي، والذي تابعه الآلاف مساء أمس.

الراقصة الروسية أطلت بفستان أسود، والذي تميز بأنه قصير وغير منقوش، وبأكمام متوسطة، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، مقدمة العديد من وصلات الرقص على أغاني ومهرجانات شعبية، من بينها "عود البطل" لحسن شاكوكش وعمر كمال، و"حلاوة روح" لحكيم.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مواد مصورة من البث المباشر، الذي حاز على آلاف التعليقات، أبرزها: "أحلى لايف في الدنيا"، و"الإنستجرام قلب كبارية أون لاين"، و"مصر كلها على أكونت جوهرة وعمرو راضي".

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وعقب الانتهاء من البث المباشر، وجهت الراقصة جوهرة الشكر لعمرو راضي، في منشور لها عبر "إنسجرام"، قائلة باللغة الإنجليزية: شكرا للجميع على هذا اللايف، عمرو أنت الأفضل، انتظروا فيديو غدا"، مرفقة صورة لها خلال ارتدائها كمامة سوداء.

شائعة ارتباط جوهرة وعمر كمال

وكانت شائعة روّجت مؤخرًا، وأثارت الكثير من الجدل حول ارتباط الراقصة جوهرة ومغني المهرجانات الشعبية عمر كمال، إلا أنَّ جوهرة نفت تلك الأنباء، ونفاها عمر كمال أيضا في تصريحات إعلامية.

كان أول ظهور لصاحب "عود البطل" وجوهرة، بعد أزمة الفيديوهات المسربة لها منذ عدة أيام، حيث نشر مجموعة من الصور له برفقتها، حيث أمضيا سويا يوما وصفه بالـ"رائع"، وشارك تلك الصور مع جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.