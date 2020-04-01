الامارات | وفاة وزير الأوقاف المصري الأسبق

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الأوقاف المصري الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم الأربعاء، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق في مصر، الدكتور محمود حمدي زقزوق، عن عمر يناهز الـ89 عاما.

ونعت دار الافتاء المصرية وجامعة الأزهر وعدد من المؤسسات في مصر الفقيد الراحل.

وحصل الدكتور زقزوق على إجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1959، والشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1960، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ بألمانيا عام 1968، وعين مدرساً للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1969. وفي 1996 تولي الدكتور حمدي زقزوق حقيبة وزارة الأوقاف، ونال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1997.

كما كُرم الراحل في نهاية يناير الماضي، بمؤتمر تجديد الفكر الديني الذي عقده الأزهر الشريف، تقديراً لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.