من أجل أطفالك.. طريقة عمل السينابون في المنزل

حضري لأطفالك لفائف السينابون الشهيرة في البيت بخطوات بسيطة.

المقادير

3/4 كوب لبن.

1/4 كوب زبدة لينة.

3 أكواب و1/4 دقيق.

كيس خميرة فورية.

1/4 كوب سكر أبيض.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 كوب ماء.

بيضة.

كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفة مطحونة.

1/2 كوب زبدة، لينة.

طريقة التحضير

يسخن اللبن في لبانة صغيرة حتى تظهر الفقاعات على السطح، ثم ارفعيه من على الحرارة.

يضاف 1/4 كوب زبدة؛ حتى تذوب.

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يترك المزيج ليبرد.

في وعاء كبير يخلط كوبان وربع كوب دقيق والخميرة والسكر والملح جيداً.

يضاف الماء، والبيض وخليط اللبن، ويضاف الدقيق المتبقى، ½ كوب في كل مرة، مع التحريك جيداً بعد كل إضافة.

عندما يتماسك العجين، يوضع على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ويعجن حتى يصبح ناعماً، لحوالى 5 دقائق.

يغطى العجين بقطعة قماش مبللة ويترك ليرتاح 10 دقائق.

يخلط السكر البنى، والقرفة، و½ كوب الزبدة.

يفرد العجين على شكل مستطيل بحجم 12x9.

يفرد على سطح العجين خليط الزبدة والسكر.

يلف العجين ثم يحكم إغلاقه بالضغط على الجانب الأخير من اللفة.

يقطع العجين إلى 12 لفة متساوية الحجم.

توضع القطع من الجانب الأعلى في صينية مدهونة بقليل من الزيت، أو على ورق زبدة.

يغطى ويترك ليتخمر ويتضاعف حجمه، حوالى 30 دقيقة.

يسخن الفرن على 190 درجة مئوية.

يخبز السينابون في الفرن لمدة 20 دقيقة، أو حتى يحمَّر.

يزال من الصينية ليبرد، ويقدم دافئا، مزين بالصوص والمكسرات.