"رميهم في الصحراء".. حياة الفهد تطالب بعدم علاج غير الكويتيين من كورونا

في تصريح صادم، طالبت الممثلة الكويتية حياة الفهد، بعدم علاج المصابين بفيروس كورونا من المقيمين في الكويت من الجنسيات الأخرى.

وصرحت "الفهد" بذلك، خلال مداخلة هاتفية لها على قناة "ايه تي" الكويتية، لافتة إلى إن كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا الكويت تتكفل بهم، وأنه لا مستشفيات في الكويت تستوعب أعداد المرضى وبلادهم أولى بهم.

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وأضافت أنها ليست ضد الإنسانية، ولكن "ملينا"، و"يوجد قانون دولي ينص على أن كل شخص يعود إلى بلده في الأزمات"، وأنه يجب رميهم خارجاً ولو اضطر الأمر رميهم في الصحراء: "اقطهم في البر".

وأضافت أنه حتى الموظفين من غير الكويتيين يجب ترحليهم إلى بلادهم، وتصل إليهم رواتبهم هناك، لأنّ الكويت لا تحتمل هذه الأعداد.

تصريحات الممثلة الكويتية، عرّضتها لانتقادات واسعة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمتها بـ"العنصرية وعدم الإنسانية وعدم الشعور بالآخرين في هذه الأزمة التي يمرّ بها العالم، وأنّ الجمهور خُدع بها من خلال أعمالها، بعدما أظهرت العدائية والعنصرية التي بداخلها بأبشع صورة".