صور.. مصممة أزياء تشجع الأطفال على ارتداء الكمامات بـ"الموديلز الصغار"

قبل 4 أعوام دخلت إنجي الكساب، عالم تصميم ملابس الأطفال، حينها استقبلت مولودتها الأولى، ورغبت أن تضع لمساتها الفنية على ملابس طفلتها الصغيرة، فهي الهواية التي تعلمتها وأحبت تنميتها منذ الصغر، حتى تمكنت من تأسيس "ماركة" الأزياء الخاصة بها.

أنشأت المصممة الثلاثينية صفحة على موقع "فيس بوك" تحمل اسم العلامة التجارية الخاصة بها، لتلفت أنظار الرواد بملابس متشابهة ترتديها مع طفلتها، ومن قت لآخر اعتادت على مسايرة أحدث صيحات ملابس الأطفال بتصميمات مختلفة تناسب أعمارهن.

Advertisements

وفي الوقت الذي تتزايد فيه حماية الأمهات لأطفالهن من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعليمهم طرق الوقاية من الإصابة واتباع التعليمات الصحية، وضعت إنجي الكساب، بعضًا من لمساتها الخاصة في توعية الأطفال، إذ صممت المجموعة الجديدة المزودة بالكمامات الوقائية.

تلقت "إنجي" الفكرة من إحدى الأمهات اللائي يتعاملن معها بشكل دائم، كنوع من التوعية التي تقدمها للطفل لأهمية ارتداء الكمامة الوقائية، لتنفذها على الفور المصممة الثلاثينية، وقدمت مجموعاتها الجديدة من خلال صغار استعانت بهم كـ"موديل" وهم يرتدون الكمامة الوقائية: "الأطفال بيتخنقوا من الكمامة ومش بيحبوا يلبسوها.. عشان كدا عملت صورت المجموعة الجديدة مع أطفال لابسين كمامات عشان يشجعوا بعض".